لتورطه في الاعتداء على أملاك الدولة..  حبس مسؤول مركز الشرطة الزراعية القره بوللي

العنوان-طرابلس

أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول مركز الشرطة الزراعية القره بوللي، لتورطه في قضية الاعتداء على 22 هكتارا من أملاك الدولة شرق مدينة طرابلس للاستيلاء عليها، وفق ما أفاد بيان صدر عن مكتب النائب العام، اليوم الخميس.

وأوضح البيان أن نائب النيابة بنيابة النظام العام في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، تولى بحث الظروف الملابسة لواقعة غزو اثنين وعشرين هكتاراً من أملاك الدولة اللبيبة شرقي مدينة طرابلس، فأسفرت إجراءات التحقيق عن إثبات توجه سلوك الجاني نحو قطع أشجار العقار محل الجريمة، وجرف تربته حتى تهيأ له الاستيلاء عليه.

وأضاف البيان أن البحث أنبأ عن تقصير قائد مركز الشرطة في أداء واجب التبليغ، وإمساكه دون سند قانوني عن مباشرة الإجراءات الأولية في مواجهة مرتكب الفعل، وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، ومضى في طلب مرتكب الفعل، وغيره ممن أسهموا جنائياً في تمام الواقعة موضوع التحقيق.