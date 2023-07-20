المنفي يؤكد ضرورة مراقبة وضبط الحدود وتأمينها للحد من تدفق الهجرة غير الشرعية ومحاربة الإرهاب

ليبيا – عقد رئيس المجلس الرئاسي بصفته “القائد الأعلى للجيش الليبي” محمد المنفي، أمس الأربعاء، اجتماعاً أمنياً موسعاً، بحضور رئيس جهاز المخابرات فريق أول حسين العائب، وآمر قوة مكافحة الإرهاب لواء محمد الزين، ورئيس أركان حرس الحدود والأهداف الحيوية لواء نوري شراطه، ومستشار رئاسة الأركان العامة للشؤون الأمنية وأمن الحدود لواء محمد أبوبكر لاكري.

وحضر الاجتماع وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للمجلس ورئيس غرفة عمليات الجيش برئاسة الأركان لواء عبدالفتاح البلوق، ورئيس جهاز خفر السواحل لواء صلاح أبوحجر، ومدير إدارة الهجرة غير الشرعية بالجهاز عميد سالم أوحيدة، وآمر قسم التحري والمعلومات بقوة مكافحة الإرهاب عميد فاروق محمد شنينة، ومدير إدارة مكافحة الإرهاب بالجهاز عميد خالد دحيم، وممثل عن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عقيد عبدالرزاق الغزيوي، ومدير مكتب مكافحة الإرهاب بالمجلس الرئاسي حسام عبدالقادر.

وتطرق الاجتماع حول بعض الأمور الأمنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وأمن الحدود.

وأكد المنفي بدوره على ضرورة مراقبة وضبط الحدود وتأمينها للحد من تدفق الهجرة غير الشرعية ومحاربة الإرهاب ونشاط بعض المنظمات المشبوهة.

ونوّه إلى استعداده لتقديم كافة أنواع الدعم من أجل التشديد على مراقبة المنافذ البرية والبحرية وحمايتها من أي خروقات قد تهدد الأمن القومي وسلامة الوطن والمواطن.