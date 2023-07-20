“أبو الغيط” يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي تطورات القضية الليبية

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن، في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى واشنطن.

وصرح المتحدث باسم الأمين العام، جمال رشدي، بأن اللقاء شهد تناول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل الارتقاء بالعلاقات بين جامعة الدول العربية والولايات المتحدة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الوزير الأمريكي اهتم بالتعرف على رؤى الأمين العام إزاء التطورات الأخيرة فيما يتعلق بكل من القضية الفلسطينية والأوضاع في كل من السودان وسوريا وليبيا واليمن، في حين استعرض الوزير الأمريكي رؤية بلاده تجاه عدد كبير من القضايا الإقليمية والدولية.

كما قدم أبو الغيط، دعوة للوزير الأمريكي لزيارة مقر الأمانة العامة للجامعة العربية ومخاطبة مجلسها.

وأوضح المتحدث أن ابو الغيط، وبلنكن، افتتحا أعمال الجلسة الأولى “للحوار الاستراتيجي” بين الجامعة العربية ووزارة الخارجية الأميركية حيث عقدت جلسات مباحثات موسعة بين وفد الأمانة العامة ومسؤولي وزارة الخارجية الأميركية حول عدد من القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

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