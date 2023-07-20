86607 طالب وطالبة يُجرون امتحانات الدور الثاني في شهادة إتمام مرحلة التَّعليم الأساسي

الوطن/ متابعات

انطلقت صباح اليوم الخميس امتحانات الدور الثاني لمرحلة التَّعليم الأساسي لــ 86607 طالب وطالب في مُختلف أنحاء البلاد (86536 شهادة إتمام مرحلة التَّعليم – 47 التَّعليم الدِّيني – 24 التلامِيذ الصم وضعاف السمع).

وَيُجري طلاب التَّعليم الأساسي امتحانهم اليوم في مادة اللغة الإنجليزية، فِيما يبدأ يوم الأحد الصم وضعاف السمع امتحانهم في مادتيالقراءة والنحو والإملاء والتعبير، وتلامِيذ شهادة التَّعليم الأساسي الدِّيني امتحان مادة القرآن الكريم وأحكامه.

وكان الطلاب قد أجرو يَومي الأحد والاثنين اِمتحانات الدور الثاني في مواد الحاسوب والكتابة والإملاء والخط فِي مدارسهم، وتحت إشرافمُعلِّمي المواد بِالمدارس.

ويُذكر بأنَّه تم اعتماد الرابع من يُوليو الجاري، نتيجة الدور الأول لاِمتحانات لِشهادة إتمام مرحلة التَّعليم الأساسي بنسب نجاح بلغت53.88% لِشهادة إتمام مرحلة التَّعليم الأساسي، و56.48% لِشهادة إتمام التَّعليم الأساسي الدِّيني و68% لِشهادة إتمام مرحلة التَّعليمالأساسي للصم وضعاف السمع.