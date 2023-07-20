أمن بنغازي: استرجاع سيارة مسروقة من 10 سنوات

أعلنت مديرية أمن بنغازي استرجاع سيارة مسروقة منذ عشر سنوات عُثر عليها بمدينة طرابلس.

وأكدت مديرية أمن بنغازي أنه عقب إرسال برقية تعميم من مركز شرطة قاريونس عن مركبة سُرقت من مواطن بمنطقة قاريونس منذ العام 2013 تمكن أعضاء الإدارة العامة لشؤون المرور والتراخيص بمدينة طرابلس من رصد المركبة وتحديد مكانها وضبطها وتم إبلاغ مركز شرطة قاريونس.

وأشارت مديرية أمن بنغازي إلى أن أعضاء من مركز شرطة قاريونس انتقلوا إلى مدينة طرابلس لاستلام المركبة وتم الرجوع بها إلى مدينة بنغازي وتسليمها إلى مالكها.