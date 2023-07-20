تواصل امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي

العنوان-طرابلس

تواصلت، صباح اليوم الخميس، امتحانات الدور الثاني لمرحلة التعليم الأساسي لـ 86 ألفا و607 تلميذ وتلميذة في مختلف أنحاء البلاد منهم 47 تلميذا في التعليم الديني و24 من الصم وضعاف السمع.

وبحسب بيان وزارة التعليم، يجري تلاميذ التعليم الأساسي امتحانهم اليوم في مادة اللغة الإنجليزية، فيما يبدأ يوم الأحد تلاميذ شهادة التعليم الأساسي الصم وضعاف السمع امتحانهم في مادتي القراءة والنحو والإملاء والتعبير، وتلاميذ شهادة التعليم الأساسي الديني امتحان مادة القرآن الكريم وأحكامه.

وأجرى تلاميذ شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وتلاميذ شهادة التعليم الديني يومي الأحد والإثنين امتحانات الدور الثاني في مواد الحاسوب والكتابة والإملاء والخط في مدارسهم، وتحت إشراف معلمي المواد بالمدارس.

واعتمد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة، ومدير المركز الوطني للامتحانات في الرابع من يوليو الجاري، نتيجة الدور الأول لامتحانات لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بنسب نجاح بلغت 53.88% لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، و56.48% للتخصص الديني و68% للصم وضعاف السمع.

وأصدر رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، قرارا باستمرار المؤسسات التعليمية في إجراء امتحانات الدور الثاني للطلبة اليوم الخميس 20 من يوليو.

ونص قرار الدبيبة رقم “311” لسنة 2023، على استثناء من قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن عطلة رأس السنة الهجرية، تستمر المؤسسات التعليمية يوم الخميس في إجراء امتحانات الدور الثاني للطلبة الممتحنين.

وأصدر الدبيبة قرارا رقم “308” لسنة 2023 نص على أن الأربعاء 19 يوليو عطلة رسمية لعيد رأس السنة الهجرية في المؤسسات والمرافق العامة كافة، ومنح إجازة لجميع الجهات العامة يوم الخميس 20 يوليو تخصم من رصيد الإجازة السنوية للموظف.