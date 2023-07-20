في سبتمبر.. مصر للطيران تطلق رحلاتها إلى مصراتة

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تستعد شركة مصر للطيران، لإطلاق رحلات جوية جديدة من القاهرة إلى مطار مصراتة الدولي غرب ليبيا اعتبارا من سبتمبر المقبل، لترفع عدد محطاتها في ليبيا إلى ثلاث بعد كل من مطار معيتيقة في طرابلس ومطار بنينا في بنغازي.

ونوه وزير الطيران المدني المصري الفريق محمد عباس، في تصريح صحفي نقلته وسائل إعلام حكومية في القاهرة، الأربعاء، بأنه سيجرى افتتاح عدد من الخطوط الجديدة لمصر للطيران قريبًا، حيث من المقرر أن تطلق الناقلة الوطنية رحلاتها الجوية إلى مدينة نيودلهي بالهند اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل بواقع أربع رحلات أسبوعيًا، وتليها خطوط جوية جديدة إلى كل من مدينة مصراتة بليبيا ومدينة طوكيو باليابان بواقع رحلتين أسبوعيًا لكل منهما وذلك خلال شهر سبتمبر المقبل، إضافة إلى الخطوط الجديدة التي جرى تشغيلها أخيرا مثل دكا ببنغلاديش ومانشستر بالمملكة المتحدة.

وتفقد وفد من الطيران المدني المصري مطار مصراتة الدولي؛ في 19 يونيو الماضي، للوقوف على الإجراءات المتبعة في تشغيله والتأكد من تناسبها مع توصيات المنظمة الدولية للطيران المدني.