بالصور.. الأهلي بنغازي يجدد تعاقده مع الطائرة F16 لموسم آخر

أعلن نادي الأهلي بنغازي بشكل رسمي، الأربعاء، تجديد عقد لاعب الفريق الأول محمد الترهوني.

وكشف حساب الأهلي بنغازي على “فيس بوك”، خبر التجديد مع الترهوني، حيث نشر تدوينة قال فيها: “طائرة الـF16 تواصل تحليقها في سماء بنغازي.. الترهوني يختار الرجال مجدداً ويجدد عقده مع الأهلي لموسم آخر”.

وكانت إدارة نادي الأهلي بنغازي قد تعاقدت مع الترهوني بدايه الموسم الماضي وقدم مع الفريق أداء جيدا وكان عنصرا أساسيا في أغلب المباريات التي خاضها الفريق سواء في الدوري أو الكأس أو سداسي التتويج.

ويعد الترهوني (32 عاما) من الأسماء ذات الخبرة الواسعة، حيث لعب في الماضي للاتحاد والأهلي طرابلس، كما خاض تجربة احترافية ناجحة في الدوري المصري مع فريق سموحة.