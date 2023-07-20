العرفي: سندعم “لجنة الرقابة المالية” لو كانت تصب في الصالح العام

أكد عبد المنعم العرفي، عضو مجلس النواب، متابعة أعمال اللجنة المالية الرقابية العليا بما يتعلق بالتوزيع العادل للموارد ومتابعة الإنفاق الحكومي، مشددا على ضرورة تطبيق مخرجاتها حال تماشيها مع الصالح العام للدولة والمواطن.

وأضاف العرفي، في تصريحات صحفية:” لن نصدر أحكاماً مسبقة على أعمال اللجنة ولكننا سندعمها لو كانت تصب في الصالح العام”.

وتابع:” ننتظر اتفاق اللجنة على الآليات الحقيقية الرامية لعدالة توزيع الموارد وإلزامية السلطات بالأخذ بها”.

واستطرد:” نتخوف من وجود أعضاء باللجنة يعملون على إفشال أعمالها قبل حتى أن تبدأ”.