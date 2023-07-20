الأهلي طرابلس يبرم صفقات مدوية استعدادا للبطولة العربية .. تعرف عليها

بدأ الأهلي طرابلس تحضيراته رسميًا لخوض أولى مبارياته في بطولة الملك سلمان للأندية، بعد أن أنهى موسمه محليًا بتحقيق الثنائية (الدوري والكأس).

ونجحت إدارة النادي في إبرام عدة صفقات مهمة لدعم صفوف الفريق قبل انطلاق البطولة العربية المنتظر انطلاقها يوم 27 يوليو/تموز الجاري.

وضم بطل الدوري الليبي النجم الرواندي جونيور موجيشا، كما تعاقد مع التونسي مراد الهذلي قادمًا من الساحل السعودي.

وعلى مستوى اللاعبين المحليين، ضم الأهلي طرابلس الظهير عبد العزيز الصويعي قامًا من الأولمبي في صفقة انتقال حر، إضافة ‘لى انتداب هداف الدوري أحمد كراوع.

وبحسب مصادر من الأهلي طرابلس لكوووورة، ستغادر بعثة الفريق ليبيا متجهةً الى السعودية، غدًا الجمعة، على أن يواجه الوحدة الإماراتي وديًا، الأحد المقبل.

ولن تكون مهمة ممثل ليبيا سهلة في بطولة الأندية العربية، حيث أوقعته القرعة في مجموعة قوية تضم الهلال السعودي والسد القطري والوداد المغربي.

ومن المقرر أن يفتتح ممثل ليبيا منافسات البطولة بمواجهة الهلال السعودي على ملعب مدينة الأمير سلطان بابها يوم 27 الجاري، وعلى ذات الملعب يقابل الوداد المغربي يوم 30، ويختتم دور المجموعات بلقاء السد القطري بملعب ضمك في الأول من أغسطس/آب.(كووورة)