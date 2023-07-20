سفير ليبيا في النمسا يبحث سبل تدريب وتأهيل الكوادر الدبلوماسية

عقد سفير ليبيا لدى النمسا أسامة عبدالجليل عبدالهادي، اجتماعا مع السفير مارتينا شوبيرت مدير الأكاديمية الدبلوماسية بفيينا.

وحضر الاجتماع الوزير المفوض بالسفارة الليبية بالنمسا عيسى احميد، وقد تم خلاله مناقشة أوجه التعاون بين الأكاديمية الدبلوماسية النمساوية ومعهد منصور الكيخيا للدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية في مجالات التدريب وتأهيل الكوادر الدبلوماسية.

وتطرق الاجتماع، إلى تنظيم الدورات المنهجية وخاصة في مجالات اللغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية إضافة إلى الدورات في مجال الاقتصاد وإدارة الأزمات وبناء السلام والتفاوض والوساطة وغيرها.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماع تقابلي بين معهد منصور الكيخيا للدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية والأكاديمية الدبلوماسية بفيينا في أقرب وقت واتخاذ الترتيبات اللازمة بالخصوص.