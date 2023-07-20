العمل تدعو لاتخاذ إجراءات السلامة لتجنب تبعات حرارة الطقس

دعت وزارة العمل والتأهيل جميع جهات العمل، إلى اتخاذ إجراءات السلامة للحد من المشاكل الصحية المتعلقة بالعمل في درجات الحرارة المرتفعة .

وبينت وزارة العمل عبر مكتبها الإعلامي أن إجراءات السلامة تتمثل في توزيع ساعات العمل مع تجنب ساعات الذروة في النهار، وتحديد ساعات العمل تحت أشعة الشمس في الأوقات الأكثر برودة وتوفير مياه باردة وسوائل للعاملين مع تجنب المشروبات كثيرة السكر والكافيين وتوفير فترات استراحة كافية.

ومن بين إجراءات السلامة توفير مناطق ملائمة باردة لجلوس العاملين، ومنحهم فترات استراحة متفرقة في أماكن مظللة وباردة وتوفير الملابس وأدوات الوقاية من الشمس، والحد من الإجهاد البدني بتوفير معدات كالمظلات في الأماكن المكشوفة.

وحثت وزارة العمل كل منشأة صناعية في قطاع الإنشاءات وما في حكمها، تستخدم أكثر من 20 عاملاً، على تعيين مسؤول فني مؤهل للصحة والسلامة المهنية.