بعد انفجار خط لمياه النهر الصناعي.. حماد يتفقد المتضررين بين اجدابيا والزويتينة

تفقد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، رفقة وزير الموارد المائية محمد دومة، اليوم الخميس، أوضاع المواطنين المتضررين في المنطقة الممتدة بين اجدابيا والزويتينة جراء انفجار أحد خطوط النهر الصناعي بالمنطقة.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن مهندسي جهاز النهر الصناعي أطلعوا رئيس الوزراء ووزير الموارد المائية، خلال جولتهم التفقدية، على أسباب الانفجار، مؤكدين أنه ناتج عن الوصلات غير الشرعية وسرقة صمامات الهواء، التي تعد أعمال مجرمة قانونا وغير مسؤولة.

وأكد مهندسي الجهاز أن فرق الصيانة تمكنت من السيطرة على التسرب الذي تسبب في إهدار 500 ألف متر مكعب من المياه، وانقطاع المياه عن المدن الواقعة بين بنغازي وأجدابيا.

وعقب جولته، أجرى رئيس الوزراء زيارة للمجلس البلدي أجدابيا، والتقى خلالها عميد البلدية، حيث تم التباحث في عدد من الملفات التي تصب في صالح المواطن.