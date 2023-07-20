حماد يطلع أعضاء لجنة الترتيبات المالية على الانفاق العام وتمويل الحكومة لكل الجهات التابعة لها

ليبيا – التقى رئيس مجلس وزراء الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد، عدد من أعضاء لجنة الترتيبات المالية المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم (18) للعام الحالي.

حماد بحث خلال اللقاء مع أعضاء اللجنة حاتم العريبي وفاخر بوفرنة وعبدالله علي عبدالله، وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة وضع الترتيبات المالية لتوزيع الإيرادات وآلية الانفاق الحكومي.

واطلع حماد أعضاء اللجنة على الانفاق العام وتمويل الحكومة لكل الجهات التابعة لها الممولة من الخزانة العامة للدولة وفقاً للإيرادات السيادية المحصلة.