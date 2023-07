دان مجلس حكماء وأعيان طرابلس تهديدات زعيم قبيلة الزوية “السنوسي الحليق”، خلال الأيام الماضية بقطع مياه النهر الصناعي عن العاصمة.

المجلس وفي بيان له ذكر أن السنوسي بات شخصية غير مرحب بها لزيارة طرابلس، مشيرا إلى تقديم الحليق أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية من العاصمة.

ودعا المجلس إلى تجنيب النفط الصراعات السياسية الحاصلة، باعتباره قوت الليبيين جميعا، وأنه حق لجميع أفراد الشعب الليبي.

ودعا المجلس السلطات القضائية ومكتب النائب العام إلى إصدار مذكرات قبض، ضد من أقفل الحقول النفطية والمياه، أو حرض على أحداث تلحق الضرر بالليبيين.

وطالب المجلس جميع الليبيين بنبذ مثل هذه التصرفات، والوقوف صفا واحدا ضد عمليات الاختطاف والقبض خارج سلطة الدولة.

يشار إلى أن عددا من أهالي قبيلة الزوية قد أعلنوا إغلاق حقلي الفيل والشرارة النفطيين، إثر اعتقال وزير المالية السابق “فرج بومطاري” الذي ينتمي للقبيلة من قبل جهاز الأمن الداخلي بطرابلس.

المصدر: مجلس حكماء وأعيان طرابلس الكبرى

The post حكماء طرابلس: السنوسي الحليق غير مرحب به في طرابلس appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار