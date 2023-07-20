حماد يطلع على أوضاع المتضررين جراء انفجار أحد خطوط النهر الصناعي بإجدابيا

تفقد أسامة حماد، رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، رفقة وزير الموارد المائية د. محمد دومة، اليوم الخميس، أوضاع المواطنين المتضررين في المنطقة الممتدة بين إجدابيا والزويتينة جراء انفجار أحد خطوط النهر الصناعي بالمنطقة.

وأطلع مهندسو جهاز النهر الصناعي، رئيس الوزراء ووزير الموارد المائية، خلال جولتهم التفقدية، على أسباب الانفجار، الذي اكدوا بأنه نتج بسبب الوصلات غير الشرعية وسرقة صمامات الهواء، التي تعد أعمال مجرمة قانونا وغير مسئولة، مؤكدين أن فرق الصيانة بالجهاز تمكنت من السيطرة على التسرب الذي تسبب في إهدار 500 ألف متر مكعب من المياه، وانقطاع المياه على المدن الواقعة بين بنغازي وإجدابيا.

وعقب جولته، أجرى حماد زيارة للمجلس البلدي إجدابيا، والتقى خلالها عميد البلدية، حيث تم التباحث في عدد من الملفات التي تصب في صالح المواطن.