عميد بلدية جادو عن دمج مديريات الأمن: حكومة الدبيبة ضربت الوحدة الوطنية في مقتل بقرارات الطرابلسي

ليبيا – قال عميد بلدية جادو عمر طابونة، إن عمداء بلديات الجبل من مهامهم التعاطي مع أهلهم الذين انتخبوهم في الأمور الخدمية وملزمون أيضا بالتعاطي مع الأمور السياسية.

طابونة وفي تصريح لمنصة “أبعاد”، أوضح أنه من خطط لقرارات دمج مديريات الأمن لم يأخذ في الاعتبار الواقعين الأمني والاجتماعي والحدود الإدارية للبلديات.

وأضاف أن القرارات غير المدروسة بضم بعض المناطق لمناطق أخرى بينها خلافات تاريخية وآنية وتراكمات وفتن بسبب حروب وتهجير وانقسام تسبب في إيقاظ النعرات القبلية التي يسعون لنسيانها؛ مردفا أن تحسين الأمن وأي تنظيم لمديريات الأمن لا بد من أن يحفظ أمن واستقرار الجبل ويراعي خصوصيات الجميع لدعمه بقوة.

وأشار عميد جادو إلى أن عملية الضم والتسمية والتوطين المناطقي للمديريات المزمع إنشاؤها قد تقبل في بعض المناطق التي لها مصالح مناطقية وقبلية وتمدد حدودي، لافتا إلى أن نقل تبعية بعض المناطق وضمها لبعضها والمطالبة بالاندماج قهرا لمناطق لا تزال في مرحلة استقرار الجيرة لفرض أمر واقع في الحدود الإدارية للمناطق الرافضة لهذا المقترح أمر غير مقبول.

وتابع أن خلط حدود إدارية للمديريات وللبلديات في بعضها البعض وتمدد الحدود الإدارية لمديريات الأمن المقررة أوحى للأهالي أن ذلك تعد على خصوصيات مناطقهم وحدودها الإدارية وهو أمر يتصف بالحساسية القبلية المفرطة.

وقال عميد البلدية إن كل المناشدات والوعود من رئيس الحكومة بإيقاف القرارات لم تنفذ ولم يرو أي مبادرات للتهدئة وتقديرا للموقف الحرج فإن كل ذلك يسهم في فقدان الثقة بالحكومة ورئيسها، وإن قرارات وزير الداخلية المكلف خلقت بلبلة كبيرة في المناطق الجبلية واحتجاجات عارمة على المستويين الشعبي والرسمي.

وأكد طابونة أن هذه القرارات قد تقبل في بعض المناطق التي لها مصلحة في تنفيذها إمعانا في المناطق التي لم ولن تقبلها ولكن في النهاية التعنت في تنفيذ القرارات سيقود الجبل إلى المجهول، وأنه في حال التعنت بتطبيق القرارات فإن الجبل مقبل على الفرقة والضغينة والانقسام والنقمة بين مدنه بل بين أبناء المدينة الواحدة بين مؤيد ومعارض.

وحمل عميد بلدية جادو عمر طابونة حكومة الدبيبة المسؤولية الكاملة وكل العقبات جراء عدم إلغاء القرارات المشار إليها، مشيرا إلى ان الحكومة ضربت الوحدة الوطنية الحريصين عليها شعبا وحكومة في مقتل بقرارات وزير الداخلية المكلف.