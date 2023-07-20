النيابة الليبية تحبس مسؤول الشرطة الزراعية بالقره بوللي

أصدرت النيابة الليبية اليوم الخميس، أمراً بحبس مسؤول الشرطة الزراعية بمدينة القره بوللي لتورطه في الاستيلاء على أرض مملوكة للدولة بشرق مدينة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان، إن نائب نيابة النظام العام تولى في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، بحث الظروف الملابسة لواقعة غزو 22 هكتاراً من أملاك الدولة اللبيبة شرقي مدينة طرابلس.

وأضاف المكتب الإعلامي أن إجراءات التحقيق أسفرت عن إثبات توجه سلوك الجاني نحو قطع أشجار العقار محل الجريمة وجرف تربته حتى تهيأ له الاستيلاء عليه.

وأشار إلى أن البحث في القضية أظهر تقصير قائد مركز الشرطة في أداء واجب التبليغ وإمساكه دون سند قانوني عن مباشرة الإجراءات الأولية في مواجهة مرتكب الفعل.

وانتهى المحقق إلى الأمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق ومضى في طلب مرتكب الفعل وغيره ممن أسهموا جنائياً في تمام الواقعة موضوع التحقيق.

Trending مجموعة العمل السياسي: على “الرئاسي” تشكيل حكومة تقود ليبيا إلى الانتخابات