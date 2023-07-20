حماد يبحث وضع الترتيبات المالية لتوزيع الإيرادات وآلية الإنفاق الحكومي

التقى رئيس الحكومة الليبية المكلّفة، أسامة حماد، عددا من أعضاء لجنة الترتيبات المالية المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 18 للعام الحالي.

وبحسب بيان وفق وكالة “سبوتنيك” التقى حماد عددا من أعضاء لجنة الترتيبات المالية المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 18 للعام الحالي.

وبحث رئيس الحكومة المكلّفة، خلال اللقاء مع أعضاء اللجنة، حاتم العريبي، فاخر بوفرنة، عبد الله علي عبد الله، أحمد المرتضي، وضع الترتيبات المالية لتوزيع الإيرادات وآلية الإنفاق الحكومي.

وأطلع حماد السادة أعضاء اللجنة على الإنفاق العام وتمويل الحكومة لكل الجهات التابعة لها الممولة من الخزانة العامة للدولة وفقا للإيرادات السيادية المحصلة.