الأهلي بنغازي يحسم الجدل حول رحيل مراد الوحيشي

أعلن الأهلي بنغازي، تجديد عقد حارسه مراد الوحيشي، ليستمر مع الفريق الليبي خلال الفترة المقبلة.

وكتب الحساب الرسمي للأهلي بنغازي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “العملاق مراد الوحيشي كابيتانو فريق المشوار”.

وانتشرت خلال الساعات الماضية بعض الأخبار حول رحيل مراد الوحيشي عن الأهلي بنغازي.

ويعد الوحيشي أحد أبرز حراس الدوري الليبي الممتاز خلال السنوات الأخيرة، علما بأنه لعب في الماضي للهلال والاتحاد قبل انتقاله للأهلي بنغازي.

يشار إلى أن الأهلي بنغازي جدد تعاقده مع الظهير محمد الترهوني (32 عاما)، في وقت سابق، كما سيعلن خلال الساعات المقبلة بعض الصفقات.

وكانت الإدارة قد تعاقدت مع الترهوني بدايه الموسم الماضي وقدم مع الفريق أداء جيدا وكان عنصرا أساسيا في أغلب المباريات التي خاضها.

ويعد الترهوني من الأسماء ذات الخبرة الواسعة، حيث لعب في الماضي للاتحاد والأهلي طرابلس، كما خاض تجربة احترافية في الدوري المصري مع سموحة.

ويسعى الجزارة لعقد صفقات قوية وذلك استعدادا للاستحقاقات المقبلة منها الدوري الليبي الممتاز ودوري أبطال أفريقيا.(كووورة)