حماد يشكل لجنة أزمة بإجدابيا للانتهاء من خط النهر الصناعي المعطوب

أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان أسامة حماد، عن تشكيل لجنة أزمة ببلدية إجدابيا لسرعة الانتهاء من خط النهر الصناعي المعطوب.

وبحسب بيان بلدية إجدابيا، فإن حماد عقد اجتماعا برئيس لجنة الأزمة في المدينة على خلفية انهيار أحد وصلات المياه الرئيسية لمشروع النهر الصناعي.

وأضافت بلدية إجدابيا، في بيانها، أن حماد أعطى الأذن بحلحلة كافة العراقيل لصيانة الخط المنهار.

وضم الاجتماع وزير الموارد المائية وعميد بلدية إجدابيا وآمر الواء 166 وجهاز النهر الصناعي وشركة المياه والصرف الصحي وإدارة المشروعات وكافه الإدارات بالبلدية ومديرية أمن إجدابيا وجهاز الدعم المركزي .