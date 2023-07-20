الرقابة على الأغذية يكشف عن تجاوزات صحية في محلات بسواني بن آدم

قام مفتشو فرع الرقابة علي الاغدية والأدوية الجفارة رفقة أعضاء جهاز الحرس البلدي التابع للفرع بجولة تفتيشية ضبطية استهدفت عدة محلات بمنطقة السواني بن آدم.

ولوحظ خلال الحملة عدم وجود شهائدصحية لبعض العاملين وعدم التزام بالزي الخاص بالمطعم وخلط اللحوم الحمراء والبيضاء داخل الثلاجات.

وكشف المفتشون عدم وجود برنامجي مكافحة الأفات والأمن والسلامة ووجود بقايا طعام جاهز داخل الثلاجة ورداءة التهوية داخل صالة إعداد الطعام. وجود خبز مخزن داخل الثلاجة .

كما تمت ملاحظة أن المخزن غير مطابق للشروط الصحية المعمول بها حيث أوصى المفتشون بالقفل الفوري و إحالة المعني إلي وحدة الحرس البلدي بالفرع.