أجدابيا.. نزوح في حي 17 فبراير، والدبيبة يصدر تعليماته لمواجهة الأضرار

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تعليماته إلى وزارة الحكم المحلي وجهاز النهر الصناعي بصيانة التسرب في أجدابيا.

وفي قرار منفصل، أصدر الدبيبة تعليماته لعميد بلدية إجدابيا، بتشكيل لجنة لحصر الأضرار الناتجة عن التسرب، والتي أدت إلى وقوع أضرار مادية بالشوارع وممتلكات المواطنين.

وأفاد الناطق باسم جهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي للأحرار بأن انفجار أنبوب المياه سيؤدي إلى انقطاع المياه عن المنطقة نحو أسبوع على الأقل، مشيرا إلى أنه سيؤدي إلى انقطاع المياه عن نحو مليون ونصف المليون شخص على الأقل.

من جانبها، أعلنت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي عن نزوح أهالي حي 17 فبراير عن بيوتهم نظرا لغرق المنطقة بالمياه.

وأكدت الشركة توفير مضخات مجرورة وسيارات الشفط في المدينة، لشفط المياه والحد من معاناة المواطنين.

يشار إلى أن جهاز النهر الصناعي أعلن عن حدوث تسرب كبير في المحطة 41 الواقعة قرب منطقة الزويتينة شمال شرق أجدابيا، والذي تسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه تقدر بـ 500 ألف متر مكعب.

المصدر: حكومة الوحدة الوطنية + الشركة العامة للصرف الصحي + جهاز النهر الصناعي

