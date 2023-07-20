بوراص: جلسة النواب المقبلة ستناقش خارطة الطريق المقترحة

الوطن| رصد

أعلنت عضو مجلس النواب ربيعة بوراص أن المجلس سيعقد جلسة رسمية الاثنين المقبل؛ لمناقشة خارطة الطريق المقترحة من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري.

وصرحت بوراص بوجود خلاف داخل المجلس على القرارات التي اصدرها النائب الثاني لرئيس المجلس مصباح دومة في عطلة عيد الأضحى الماضي، والتي تسببت بتأجيل جلسة التصويت على خارطة الطريق التي كان مقرر عقدها الأسبوع الماضي.

متوقعة تجدد الخلاف بشأن هذه القرارات في جلسة الأسبوع المقبل، في حال لم يتنازل أحد الطرفين بخصوص جلسة عطلة العيد التي اتخذ فيها دومة قرارات بدون علم النواب.

والجدير بالذكر، أن مجلس النواب كان قد صوت خلال جلسة مغلقة عُقدت يوم 26 يونيو الماضي في بنغازي، على اختيار رئيس وأعضاء للمحكمة الدستورية، وإعفاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية الحالي، واختيار خالد أمراجع المبروك خلفًا له، وإعفاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس التخطيط الوطني واختيار مجلس إدارة جديد برئاسة أحمد خليفة أبريدان.