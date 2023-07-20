ضبط أطفال في بنغازي عقب تداول فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي

تداول في اليومين الماضيين مقطع فيديو عبر الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي لأطفال يقومون بالتسول وضرب مركبات المواطنين عند رفضهم إعطاء المتسولين النقود .

وعلى الفور أصدر السيد مدير أمن بنغازي اللواء أحمد الشامخ تعليماته بضبط كل المتسولين وضبط من قام بعملية الإعتداء على المواطنين .

وتم خروج قوة تابعة لقسم الشرطة النسائية بالمديرية ومُتابعة كافة المفترقات وبالفعل تم مشاهدة الأطفال الذي قامو بالإعتداء على المواطنين رفقة ذويهم وتم إلقاء القبض عليهم وإيداعهم بالحجز القانوني لقسم الشرطة النسائية .

وأصدر السيد مدير الأمن اللواء أحمد الشامخ تعليماته المُشددة لكافة اقسام ومراكز الشرطة بمُحاربة ظاهرة التسول والقضاء عليها.