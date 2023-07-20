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ليبيا.. تفاصيل جديدة بشأن موجة الحر وتجاوز الحرارة ال40 ْ

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

توقع خبراء الأرصاد في تقرير عن حالة الطقس أن موجة حر ستؤثر على ليبيا مستمرة حتى نهاية الأسبوع المقبل ودرجات الحرارة تتجاوز ال 40 في العديد من المناطق نتيجة كتلة هوائية ساخنة بطيئة الحركة.

ووبحسب خبراء الارصاد من المتوقع ان تسجل درجات الحرارة ارتفاع خلال اليومين القادمين على اغلب مناطق غرب ليبيا، حيث مازالت الأجواء ساخنة تؤتر على مناطق الشمال الغربي والجنوب الغربي من البلاد.

ومن المتوقع ان يسود المنطقة من غرب ليبيا بداية من اليومين القادمين أرتفاع في درجات الحرارة ويشمل الدواخل والجنوب الغربي بصفة عامة.

وبحسب التقرير تكون الحرارة ساحليا حول حاجز ال40درجة مئوية مع رطوبة عالية نسبيا وعلى مناطق الدواخل والجنوب الغربي مابين 41/44درجة مئوية، لذلك من المتوقع ان تكون الأجواء صيفية على هذه المناطق.

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