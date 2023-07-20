حماد: قادرون على مواجهة الظروف الطارئة.. وليبيا لا تحتاج إلى مساعدات من أحد

قال رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان أسامة حماد:” تابعت ما صدر عن بعض الدول الصديقة وبعض المنظمات الدولية بإعلان استعدادها للمساهمة في إصلاح انفجار خط مياه النهر الصناعي في مدينة إجدابيا”.

وأضاف حماد، عبر حسابه على “تويتر”:” في الوقت الذي نشكر فيه كل من أبدى استعداده للدعم والمساعدة، إننا نذكر الجميع بأن الدولة الليبية، ممثلة في الحكومة الليبية قادرة على مواجهة الظروف الطارئة، وإمكانياتاها المادية كدولة نفطية، لا تستدعي تقبل التبرعات من أي أحد”.

وأكد أن الحكومة الليبية وأجهزتها التنفيذية كانت متواجدة برئيس مجلس وزراءها ووزراء حكومته المختصين على أرض الواقع فور حصول المشكلة”.

وتابع حماد:” شكلنا خلية أزمة وغرفة طوارئ برئاستي لمتابعة ومواجهة الأمر الطارئ حيث باشرنا اليوم حصر الأضرار على أرض الواقع فور وصولنا إلى موقع حصول العطب في منظومة المياه”.

واختتم حماد تغريدته، قائلا:” نثق في قدرة جهاز تشغيل مشروع النهر الصناعي والشركة العامة للمياه والشركات المختصة الأخرى على مواجهة المشكلة وحلها”.