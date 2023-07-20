طرابلس.. ضبط سيارة سُرقت من مواطن في بنغازي منذ العام 2013 (صور)

أسترجع مركز شرطة قاريونس بمديرية أمن بنغازي سيارة مسروقة منذ عشر سنوات منذ عام 2013 عُثر عليها بمدينة طرابلس.

وفي اطار التعاون بين الأجهزة الأمنية وعُقب ارسال برقية تعميم من مركز شرطة قاريونس عن مركبة سُرقت من مواطن بمنطقة قاريونس منذ العام 2013 تمكن أعضاء الإدارة العامة لشؤون المرور والتراخيص بمدينة طرابلس من رصد المركبة وتحديد مكانها وضبطها وتم إبلاغ مركز شرطة قاريونس وبمُتابعة السيد رئيس المركز عميد محسن الفسي.

تم انتقال أعضاء من مركز شرطة قاريونس إلى مدينة طرابلس لإستلام المركبة وتم الرجوع بها إلى مدينة بنغازي وتسليمها إلى مالكها .