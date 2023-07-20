اللافي يعلن انطلاق أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية

أعلن عضو المحلس الرئاسي عبد الله اللافي، الخميس، في العاصمة الكونغولية برازافيل، انطلاق أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية، بحضور رئيس جمهورية الكونغو، دنيس ساسو انغيسو، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه، ووزير خارجية الكونغو جان كلود، ومستشار رئيس الإتحاد الأفريقي، محمد الحسن اللباد.

وجاء ذلك بمشاركة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي، عبر تطبيق زوم، وممثل عن جامعة الدول العربية وسفراء الدول الداعمة لاستقرار ليبيا.

وأشاد اللافي، في كلمته أمام الحضور، بجهود الرئيس دنيس ساسو انغيسو، الذي يترأس اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى لمتابعة ملف المصالحة الوطنية في ليبيا، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ولجامعة الدول العربية، والدول الداعمة لاستقرار ليبيا التي تسعى لنجاح هذا المشروع.

وأكد أن المجلس الرئاسي وضع على عاتقه مسؤولية ملف المصالحة الوطنية، وبذل قصارى جهده لوضع تصور نظري للمشروع، بعقول وخبرات ليبية، لصياغة مشروع استراتيجي محدد الأهداف ملكيته خالصة للشعب الليبي.

كما استعرض اللافي، محطات العمل العديدة، حتى وصوله لهذه المحطة الهامة بانطلاق أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية في الكونغو، والتي ستواصل عقد اجتماعاتها من ليبيا للإعداد للمؤتمر الجامع الذي سيشارك فيها أطياف الشعب الليبي.