مديرية أمن وسط الجبل تصدر بيانًا عن تحركات مشبوهة لمطلوبين للنيابة

أصدرت مديرية أمن وسط الجبل، بيانًا حول تحركات بعض الأشخاص الصادر بحقهم أوامر قبض من النيابة لتحريك الشارع العام في بعض المناطق للتشويش على القرارات السيادية لوزارة الداخلية.

نص البيان لمديرية أمن وسط الجبل :

ان مديرية أمن وسط الجبل ترصد وتراقب مايقوم به بعض الأشخاص الصادر بحقهم أوامر قبض من النيابه ويحركون الشارع العام في بعض المناطق للتشويش على القرارات السياديه لوزارة الداخليه وتدخل بعض عمدا البلديات للأسف في صميم عمل وزارة الداخلية وتم التعامل مع هذه المجموعات بدون اي مواجهة لاقدر الله وتم سحب رجال الشرطه إلى أقرب منطقه لهم واستمرارهم في أعمالهم وترتب عليه إغلاق عدد 2مراكز شرطه من أصل 18 مركز مازالت عامله مع العديد من نقاط الشرطه و البوابات العامله والأقسام؛ إن الاحتجاج والتظاهر السلمي كفله القانون بشروط وضوابط وبتصريحات من جهات الاختصاص وأن مخالفة ذلك يؤدي إلى الأضرار بالأمن العام وان إغلاق الطريق العام والمرافق العامه يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي وأن إشهار السلاح و ترويع الآمنين في الطريق العام والتلويح به هنا سيتم إتخاذ جميع الإجراءات القانونية ولن يتم التهاون معهم واحالة جميع الإجراءات القانونية ومن ساهم وساعد فيه الي السيد النائب العام والنيابه العامه من حيت الاختصاص والتواصل مع المنطقه العسكريه من حيت الاختصاص المكاني لتدخل في حال خروج الأمور عن السيطره لاسمح الله.

كما يطلب من جميع المواطنين من تعرض للمضايقات اواضرار في الطريق العام التوجه إلى أقرب مركز شرطة للتبليغ اومراسلة صفحة مديرية الأمن او من لديه معلومات تضر بالأمن العام مراسله صفحة المديريه.

كما نطمئن الاخوه المواطنين بأننا نتابع الأمور الامنيه بكل هدوء وجديه بالتوازي مع التنظيم الداخلي للمديرية والأقسام التابعه لها وسيتم تفعيل بوابات شرطة النجده مع الجهات الأمنيه والعسكريه لتأمين هذه المناطق لينعم المواطن بالأمن والأمان بإذن الله فتعاونك اخي الكريم وهو دليل على وعيك وفهمك.