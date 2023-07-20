أعلنت مديرية أمن صبراتة، أمس الخميس عن مداهمة استراحة مشبوهة وضبط اشخاص متلبسين بممارسة الرذيلة .

ومن خلال عمل اللجنه المشتركه لوحدات التحري بمراكز الشرطة وقسم البحث الجنائي تمت ساعات الصباح الاولى أمس الخميس الموافق 20 يوليو 2023 بعد التنسيق مع النيابة العامة مداهمة عدد من الاستراحات المشبوهه والغير مدرجه بلجنة الحصر ليتم القبض بداخل احداها على اشخاص متلبسين بممارسة الرذيلة وبأخرى على أمرأة من خارج المدينة مبلغ عنها مفقوده من قبل ذويها.

واتخذت الإجراءات واقفلت تلك الاستراحات وجاري البحث عن ملاكها لمواجهتهم وفق القانون.