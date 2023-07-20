صبراتة.. كمين محكم يسفر عن القبض على مطلوب في العجيلات

أعلنت مديرية أمن صبراتة، الخميس القبض على شخص من خارج المدينة مطلوب لدى قسم البحث الجنائي بمديرية امن العجيلات .

وفي إطار التعاون الامني مابين مديريات الامن بالمناطق لملاحقة المطلوبين امنيا وفي كمين محكم تمكن اعضاء وحدة التحري والقبض بقسم البحث الجنائي صبراتة مساء الخميس 20 يوليو 2023 من القبض على شخص من خارج المدينة مطلوب لدى قسم البحث الجنائي بمديرية امن العجيلات .

وضبط برفقته شخصين اخرين متلبسين بحيازة سلاح ناري نوع (مقرون) وهم في حالة تعاطي للحبوب المخدره .

وأتخذت الاجراءات واودعوا بالحجز.