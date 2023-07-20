صبراتة.. تفاصيل مثيرة بالقبض على موظف بمحل صرافة قام بسرقة أحد المودعين

تمكن اعضاء وحدة التحري والقبض بقسم البحث الجنائي صبراتة من القبض امس الخميس 20 يوليو 2023 على احد العاملين بمحلات الصرافة.

ويأتي ذلك بعد ان قام بأستبدال البطاقة المصرفية لأحد الزبائن بأخرى بعد ان سحب له جزء من المبلغ المودع بها ليقوم بأستعمالها وسرقة مبلغ مالي يفوق 7000 دينار.

وبحسب مديرية امن صبراتة تمت إستعادة البطاقة والمبلغ المسروق واتخاذ الإجراءات واودع بالحجز .

ودعت مديرية امن صبراتة السادة المواطنين الانتباه والتأكد دائما من سلامة وصحة المعاملات المالية التي يجرونها مع الاخرين وعدم ترك الفرصه لضعاف النفوس لإستغلالهم.