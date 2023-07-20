القبض على شخص بطرابلس قام بسرقة سيارة مواطن في سبها

أعلنت مديرية أمن سبها، الخميس عن القبض على شخص مطلوب قام بسرقة سيارة مواطن نوع هونداي افانتي لونها ابيض مديل 2005 .

وبتاريخ 206 2023 حضر الى مركز شرطة سبها المدينة المواطن الاسم/ ز ف ا / مواليد/ 1971م/ الإقامة/سبها المنشية/المهنة/موظف/ليبي/ وابلغ عن واقعة سرقة سيارته نوع هونداي افانتي لونها ابيض مديل 2005 وذلك من قبل شخص يدعى ا ع ا قام بسرقتها بمنطقة المنشية وان السارق حاليا في مدينة طرابلس .

وعليه تم التعميم علي المشكو فيه الى المباحث الجنائية طرابلس للقبض عليه وتم القبض عليه بتاريخ 1372023 من قبل المباحث الجنائية طرابلس وتم تسليمه المباحث الجنائية سبها عن طريق مطار سبها وتم استلامه من قبل أعضاء مركز شرطة سبها المدينة .

وبالتحقيق معه الاسم ا ع ا ش/ مواليد/1999 م الإقامة/ سبها المنشية/ المهنة/ عاطل عن العمل / ليبي/ واعترف بما نسب اليه وباستيفاء التحقيق معه افاد انه قام ببيع السيارة في منطقة بن جواد وعليه تم احالته الى النيابة العامة.