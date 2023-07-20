الذويب: المصالحة الوطنية مهمة في هذا التوقيت الذي تمر به ليبيا

شارك وفد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، الخميس، برئاسة “خليفة الذويب” رئيس لجنة المصالحة بالمجلس، في مؤتمر المصالحة الوطنية المنعقد في الكونغو برازافيل.

وشارك في الوفد، نائب رئيس اللجنة “حماد بريكاو” وعضو اللجنة “عثمان مذكور”.

وأكد “خليفة الذويب” رئيس الوفد، الإعلان عن تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية، والاتفاق على عقد جميع اجتماعات اللجنة القادمة في ليبيا.

كما أكد وفد المجلس، خلال المؤتمر، أهمية ملف المصالحة الوطنية خاصةً في هذا التوقيت الذي تمر به ليبيا.

وشدد على أن تحقيق تقدم في ملف المصالحة يساعد في التعجيل بإجراء الاستحقاق الانتخابي.