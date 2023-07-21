مهندسي جهاز النهر الصناعي يطلعون حماد على أسباب انفجار خطوط النهر الصناعي بين أجدابيا والزويتينة

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أطلع مهندسي جهاز النهر الصناعي، رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد اليوم الخميس على أسباب انفجار خطوط النهر الصناعي بين أجدابيا والزويتينة.

وأكد المهندسين خلال الزيارة بأن الانفجار نتج بسبب الوصلات غير الشرعية وسرقة صمامات الهواء التي تعد أعمال مجرمة قانونا وغير مسؤولة.

وأوضح مسؤولي الجهاز أن فرق الصيانة تمكنت من السيطرة على التسرب الذي تسبب في إهدار 500 ألف متر مكعب من المياه، وانقطاع المياه على المدن الواقعة بين بنغازي وأجدابيا.

وتفقد حماد خلال الزيارة رفقة وزير الموارد المائية محمد دومة أوضاع المواطنين المتضررين في المنطقة الممتدة بين أجدابيا والزويتينة جراء انفجار أحد خطوط النهر الصناعي بالمنطقة.