لماذا يتأخر تصنيف جواز السفر الليبي سنوياً؟

احتل جواز سفر ليبيا المرتبة 107 عالمياً وفقاً لمؤشر “جايد” لترتيب جوازات السفر الصادر مؤخراً، متأخراً بـ5 مراكز عن إصدار المؤشر في يناير الماضي.

ويستند مؤشر جايد في ترتيب جوازات السفر، إلى مستوى حرية التنقل العالمي الذي يتيحه جواز السفر لحامليه، ويتم ترتيب جوازات السفر عالمياً بناءً على عدد الدول التي يتيح كل جواز سفر لحامليه إمكانية السفر إليها بدون تأشيرة.

ووفقاً لإصدار مؤشر جايد الأخير يمكن لحاملي الجواز الليبي السفر بدون تأشيرة إلى 12 وجهة على مستوى العالم، و25 وجهة يمكن الحصول على تأشيرة عند الوصول، ووجهة واحدة تحتاج إلى تصريح سفر إلكتروني.

وسيحتاج حاملي جواز السفر الليبي إلى الحصول على تأشيرة إلكترونية مسبقة قبل السفر إلى 35 وجهة، والتأشيرة مطلوبة ورقياً قبل السفر إلى 156 وجهة.

والوجهات التي يستطيع حامل الجواز الليبي السفر إليها بدون تأشيرة هي الجزائر ، وتونس ، بنين ، دومينيكا ، جزر كوك ، سانت فنسنت والغرينادين ، سورينام ، غامبيا ، ماليزيا ، موريتانيا ، ميكرونيسيا ، هايتي.

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وكان ترتيب جواز السفر الليبي في يناير الماضي الـ102 عالمياً ويتيح لحامليه السفر إلى 36 دولة بدون تأشيرة و 161 دولة يحتاجون إلى تأشيرة مسبقة قبل السفر إليها.

ورغم ما تمتلك ليبيا من امكانيات تفوقت عليها دول أخرى وقدمت امتيازات أكثر لمواطنيها واستطاعت تحسين ترتيب جواز سفرها، بينما تأخر جواز السفر الليبي خمس مراكز دفعة واحدة.