النهر الصناعي: تزويد مدينة بنغازي بالمياه بعد التنسيق مع جهاز استثمار مياه النهر

أكد مدير إدارة التشغيل والصيانة بمنظومة النهر الصناعي تزويد مدينة بنغازي بكمية من المياه تقدر بحوالي 200 ألف متر مكعب بعد قيام إدارة الجهاز بالتنسيق مع جهاز استثمار مياه النهر الصناعي – سهل بنغازي.

جاء ذلك بعدما تعرض الخط الناقل للمياه من اخفاق جسيم مما ترتب عليه إيقاف الإمداد المائي بالكامل عن المدينة بحسب الصفحة الرسمية لجهاز النهر الصناعي.

وتوقع الجهاز دخول المياه الى الشبكة العامة مع منتصف ليلة اليوم ، وناشد المدير السادة المواطنين المحافظة على المياه وترشيد استهلاكها قدر الإمكان.