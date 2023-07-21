وهيبة: اختيار اللجنة المالية العليا توافق ليبي نادر

وصفت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة اختيار اللجنة المالية العليا بالتوافق الليبي النادر.

وقالت وهيبة في لقاء عبر “تلفزيون المسار” إن اللجنة اتفاق نادر لأنه بدون رعاية أو تدخل أجنبي وإنما هي ممثلون عن مختلف الأطراف الليبية في لجنة واحدة وبرعاية مؤسسة ليبية وهي المجلس الرئاسي، وبالتالي فهو تقدم ربما يمكن البناء عليه والتفاؤل به حتى في مسارات أخرى غير المسار الاقتصادي.

وأشارت إلى أن اجتماع اللجنة الخميس برئاسة رئيس المجلس لرئاسي محمد المنفي يمثل انطلاقة لآلية وطنية، مضيفة: يجب أن يحل الليبيون المسائل العالقة بإرادة وملكية ليبية، وتشكيل هذه اللجنة بمثابة اتفاق سياسي ليبي بإدارة ليبية.

وتابعت وهيبة: هذه المرة هي لجنة وطنية تقرر في شأن وطني إلى أن تحدث الانتخابات وتحل كل الإشكاليات المتعلقة بالأزمة التشريعية أو غيرها وتنتهي المراحل الانتقالية وتأتي أجسام منتخبة، وضمن سعي المجلس الرئاسي لكي تنتهي المراحل الانتقالية، وتحدث انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب أجل.

وأوضحت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي أن هذه اللجنة ستقوم بإدارة الإنفاق العام وزيادة الشفافية وتحييد المال العام كما أشار رئيس المجلس الرئاسي، وزيادة ثقة الناس في سبل إدارة هذا الإنفاق بشكل عادل إلى أن تحدث الانتخابات وتصل مؤسسات منتخبة وتحل الإشكالية التشريعية المتعلقة بالميزانية وغيرها.