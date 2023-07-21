النهر الصناعي: من المتوقع دخول المياه إلى الشبكة العامة بنغازي منتصف ليلة الخميس

العنوان

أكد جهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي أنه من المتوقع دخول المياه إلى الشبكة العامة في بنغازي مع منتصف ليلة اليوم الخميس.

وأضاف الجهاز نقلا عن مدير إدارة التشغيل والصيانة بمنظومة(س.س /ت.ب) أن الخط الناقل للمياه تعرض لإخفاق جسيم مما ترتب عليه إيقاف الإمداد المائي بالكامل على مدينة بنغازي.

وأوضح أنه بناء على ذلك قامت إدارة الجهاز بالتنسيق مع جهاز استثمار مياه النهر الصناعي – سهل بنغازي بتزويد المدينة بكمية من المياه تقدر بحوالي 200 ألف متر مكعب المتوفرة بخزان عمر المختار الكبير.

وناشد جهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي المواطنين المحافظة على المياه وترشيد استهلاكها قدر الإمكان.

وبسبب الوصلات غير الشرعية و سرقة صمامات الهواء حدث إخفاق بأحد الأنابيب بالخط الناقل للمياه أجدابيا بنغازي وتحديداً عند المحطة 41+460 يوم الأربعاء على تمام الساعة 2 صباحا .

وأكد الجهاز أنه بناءاً عليه أصدر رئيس اللجنة الإدارية تعليماته بضرورة تشكيل غرفة طوارئ تضم كافة التخصصات ومن مختلف الإدارات ولها مطلق الصلاحية في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والضرورية وإعداد تقارير الموقف التنفيذي للأعمال وموافاة اللجنة الإدارية بها بشكل يومي.