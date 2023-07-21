ليبيا.. 86607 طالب يجرون امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي

أجري اليوم الخميس امتحانات الدور الثاني لمرحلة التعليم الأساسي لــ 86607 تلميذ وتلميذة في مختلف أنحاء ليبيا (86536 شهادة إتمام مرحلة التعليم – 47 التَّعليم الدِّيني – 24 التلامِيذ الصم وضعاف السمع)

وأجرى تلاميذ التعليم الأساسي اِمتحانهم اليوم في مادة اللغة الإنجليزية، فِيما يبدأ يوم الأحد تلامِيذ شهادة التَّعليم الأساسي الصم وضعاف السمع اِمتحانهم في مادتي القراءة والنحو والإملاء والتعبير، وتلامِيذ شهادة التَّعليم الأساسي الدِّيني اِمتحان مادة القرآن الكريم وأحكامه.

وَكان تلامِيذ شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وتلامِيذ شهادة التَّعليم الدِّيني قد أجروا يَومي الأحد والاثنين اِمتحانات الدور الثاني في مواد الحاسوب والكتابة والإملاء والخط فِي مدارسهم، وتحت إشراف مُعلِّمي المواد بِالمدارس.

يُذكر بأنَّ وزير التَّربية والتَّعليم، ومُدير المركز الوطني للامتحانات قد اِعتمدَا في الرابع من يُوليو الجاري، نتيجة الدور الأول لاِمتحانات لِشهادة إتمام مرحلة التَّعليم الأساسي بنسب نجاح بلغت 53.88% لِشهادة إتمام مرحلة التَّعليم الأساسي، و56.48% لِشهادة إتمام التَّعليم الأساسي الدِّيني و68% لِشهادة إتمام مرحلة التَّعليم الأساسي للصم وضعاف السمع.

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