أمن طرابلس: تعرض مقر وحدة المهام الخاصة لهجوم مارق من مجموعة خارجة عن القانون

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أكدت مديرية أمن طرابلس أن مقر وحدة المهام الخاصة تعرض على تمام الساعة التاسعة و نصف من مساء الخميس لهجوم مارق من مجموعة خارجة عن القانون.

وأضافت المديرية أن مفارز الوحدة تعاملت بمهنية عالية خلال الهجوم وسيطرت فيه على الموقف و ردهم.

وأفادت مديرية أمن طرابلس أن مدير الأمن تابع الموقف وأعطى تعليمات حاسمة بإلقاء القبض على هذه المجموعة.

وذكرت أن مدير الأمن أعطى تعليماته للمكونات الأمنية بالمديرية بمباشرة التحقيقات و تابعة المعتدين و الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن طرابلس.