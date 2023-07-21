“حماد” يتفقد أوضاع المتضررين جراء انفجار أحد خطوط النهر الصناعي بإجدابيا

تفقد رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد، رفقة وزير الموارد المائية محمد دومة، اليوم الخميس، أوضاع المواطنين المتضررين في المنطقة الممتدة بين إجدابيا والزويتينة جراء انفجار أحد خطوط النهر الصناعي بالمنطقة.

وأطلع مهندسي جهاز النهر، رئيس الوزراء ووزير الموارد المائية، خلال جولتهم التفقدية، على أسباب الانفجار، الذي اكدوا بأنه نتج بسبب الوصلات غير الشرعية وسرقة صمامات الهواء، التي تعد أعمال مجرمة قانونا وغير مسئولة.

وأكدوا أن فرق الصيانة بالجهاز تمكنت من السيطرة على التسرب الذي تسبب في إهدار 500 ألف متر مكعب من المياه، وانقطاع المياه على المدن الواقعة بين بنغازي وإجدابيا.

وعقب جولته، أجرى رئيس الوزراء زيارة للمجلس البلدي إجدابيا، والتقى خلالها عميد البلدية، حيث تم التباحث في عدد من الملفات التي تصب في صالح المواطن.

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