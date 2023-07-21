“اللافي” يعلن انطلاق أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية

الوطن| رصد

أعلن عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، اليوم الخميس في العاصمة الكونغولية برازافيل انطلاق أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية، بحضور رئيس جمهورية الكونغو دنيس ساسو انغيسو، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه، ووزير خارجية الكونغو جان كلود، ومستشار رئيس الإتحاد الأفريقي محمد الحسن اللباد، وبمشاركة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي، عبّر تطبيق زوم، وممثل عن جامعة الدول العربية وسفراء الدول الداعمة لاستقرار ليبيا.

وأكد اللافي خلال اللقاء أن المجلس الرئاسي وضع على عاتقه مسؤولية ملف المصالحة الوطنية، وبذل قصارى جهده لوضع تصور نظري للمشروع بعقولٍ وخبرات ليبية؛ لصياغة مشروع استراتيجي محدد الأهداف ملكيته خالصة للشعب الليبي.

واستعرض اللقاء محطات العمل العديدة، ومنها محطة انطلاق أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية في الكونغو،والتي ستواصل عقد اجتماعاتها من ليبيا للإعداد للمؤتمر الجامع الذي سيشارك فيها أطياف الشعب الليبي.

وثمن اللافي في هذه المناسبة جهود الرئيس دنيس ساسو انغيسو، الذي يترأس اللجنة الافريقية لمتابعة ملف المصالحة الوطنية في ليبيا، ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، وجامعة الدول العربية، والدول الداعمة لاستقرار ليبيا التي تسعى لنجاح هذا المشروع على كل ما بذلته من جهود.