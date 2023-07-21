حماد: الدولة الليبية وإمكانتاها لا تستدعي تقبل التبرعات لإصلاح خط النهر في أجدابيا

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قال رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، إن الدولة الليبية ممثلة في الحكومة الليبية قادرة على مواجهة الظروف الطارئة إمكانتاها المادية كدولة نفطية لا تستدعي تقبل التبرعات من أي أحد”.

وأوضح حماد عبر حسابه على “تويتر” :”تابعت كرئيس للحكومة الليبية ما صدر عن بعض الدول الصديقة وبعض المنظمات الدولية بإعلان استعدادها للمساهمة في إصلاح انفجار خط مياه النهر في مدينة أجدابيا، ونشكر كل من أبدى استعداده للدعم والمساعدة”.

وأضاف رئيس الحكومة :”الحكومة الليبية وأجهزتها التنفيذية كانت متواجدة برئيس مجلس وزرائها ووزراء حكومته المختصين على أرض الواقع فور حصول المشكلة”.

وتابع حماد :”شكلنا خلية أزمة وغرفة طوارئ برئاستي لمتابعة و مواجهة الأمر الطارئ حيث باشرنا اليوم حصر الأضرار على أرض الواقع فور وصولنا إلى موقع حصول العطب في منظومة المياه”.

وختم رئيس الحكومة تغريدته :”نثق في قدرة جهاز تشغيل مشروع النهر الصناعي والشركة العامة للمياه والشركات المختصة الأخرى على مواجهة المشكلة وحلها”.