مركز البيانات التابع لشركة ليبيا للاتصالات يتعرض إلى استمرار الهجوم السيبراني

الوطن| رصد

أعلنت الشركة القابضة للاتصالات، اليوم الخميس، استمرار الهجوم الإلكتروني الذي يتعرض له مركز البيانات التابع لشركة ليبيا للاتصالات والتقنية منذ الساعة الثالثة صباحاً بهدف حجب الخدمة، مؤكداً على أن فريق مشترك للأمن السيبراني يعمل على التصدي له.

وقالت الشركة أن مركز البيانات التابع لشركة ليبيا للاتصالات والتقنية يتعرض إلى هجوم حجب الخدمة منذ الساعة 3:00 صباحا والذي أدى إلى تذبذب خدمات مركز البيانات حيث تقوم شركتي ليبيا للاتصالات والتقنية وشركة الاتصالات الدولية بالتعاون مع فريق الأمنالسيبراني للشركة القابضة للاتصالات بالتصدي له.