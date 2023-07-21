وفد المجلس الأعلى للدولة يشارك في مؤتمر المصالحة الوطنية في الكونغو برازافيل

العنوان

شارك وفد المجلس الأعلى للدولة الخميس، برئاسة رئيس لجنة المصالحة بالمجلس خليفة الذويب، في مؤتمر المصالحة الوطنية المنعقد في الكونغو برازافيل.

وأكد الذويب، أنه تم الإعلان عن تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية، والاتفاق على عقد جميع اجتماعات اللجنة القادمة في ليبيا.

وشدد وفد المجلس خلال المؤتمر على أهمية ملف المصالحة الوطنية خاصةً في هذا التوقيت الذي تمر به ليبيا.

وأوضح وفد المجلس الأعلى للدولة أن تحقيق تقدم في ملف المصالحة يساعد في التعجيل بإجراء الاستحقاق الانتخابي.