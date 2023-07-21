النائب العام يعلن مباشرة إجراءات التحقيق في حادثة تسريب المياه باجدابيا

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قال النائب العام الصديق الصور إن رئيس نيابة إجدابيا باشر بإجراءات التحقيق في حادثة تلف أحد أنابيب منظومة مشروع النهر الصناعي، المصممة لغرض نقل المياه إلى مدينة إجدابيا، والتي أدت لغرق بعض أحياء المدينة نتيجة ارتفاع منسوب المياه المتدفقة من مسار النهر.

مشيرًا إلى أن رئيس النيابة استهل التقصي بالانتقال إلى محل الواقعة لمتابعة الآثار المترتبة وتسجيل الأضرار المادية، واتخذ الاجراءات الممهدة لاستجلاء الأسباب والعوامل المؤدية للحادثة؛ لتحديد المسؤولية بمساعدة أهل الاختصاص.