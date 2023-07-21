حماد: قادرون على مواجهة الظروف الطارئة وامكانات ليبيا لا تستدعي تقبل التبرعات

الوطن| رصد

تابع رئيس وزراء الحكومة الليبية أسامة حماد ما صدر عن بعض الدول الصديقة وبعض المنظمات الدولية بإعلان استعدادها للمساهمة في إصلاح أنفجار خط مياه النهر في مدينة إجدابيا، شاكرًا كل من أبدى استعداده للدعم والمساعدة، إلا إنه يذكر الجميع بأن الدولة الليبية ممثلة في الحكومة اللليبية قادرة على مواجهة الظروف الطارئة.

ووضح حماد في تغريدة له عبر تويتر أن امكانات الدولة المادية كدولة نفطية لا تستدعي تقبل التبرعات من أي أحد، مؤكدًا أن الحكومة الليبية وأجهزتها التنفيذية كانت متواجدة برئيس مجلس وزراءها ووزراء حكومته المختصين على أرض الواقع فور حصول المشكلة.

‏مبينًا إلى خلية أزمة وغرفة طوارئ التي شُكلت برئاسته؛ لمتابعة و مواجهة الأمر الطارئ؛ وأنهم باشروا بحصر الأضرار على أرض الواقع فور وصلهم إلى موقع حصول العطب في منظومة المياه.

معبرًا عن ثقته في قدرة جهاز تشغيل مشروع النهر الصناعي والشركة العامة للمياه والشركات المختصة الأخرى على مواجهة المشكلة وحلها.