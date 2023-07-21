“حماد ودومة” يتفقدان أوضاع المتضررين في المنطقة بين إجدابيا والزويتينة

الوطن| رصد

تفقد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، و وزير الموارد المائية بالحكومة الليبية محمد دومة، اليوم الخميس، أوضاع المواطنين المتضررين في المنطقة الممتدة بين اجدابيا والزويتينة جراء انفجار أحد خطوط النهر الصناعي بالمنطقة.

هذا وقد أطلع مهندسي جهاز النهر، حماد و دومة، على أسباب الانفجار، الذي اكدوا بأنه نتج بسبب الوصلات غير الشرعية و سرقة صمامات الهواء، التي تعد أعمال مجرمة قانونا وغير مسئولة، مؤكدين بأن فرق الصيانة بالجهاز تمكنت من السيطرة على التسرب الذي تسبب في اهدار 500 ألف متر مكعب من المياه، وانقطاع المياه على المدن الواقعة بين بنغازي وأجدابيا.

هذا وأجرى حماد زيارة للمجلس البلدي أجدابيا، والتقى خلالها عميد البلدية، حيث تم التباحث في عدد من الملفات التي تصب في صالح المواطن.